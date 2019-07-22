خاص- فادي حداد يترجم “حنيّة” القيصر للمدن العراقية بطريقة فريدة

عبّر القيصر كاظم الساهر، عن حبه الكبير لبلده العراق، والعلاقة المميزة التي تجمعه بالمدن العراقية، من خلال اغنيته التي جاءت بعنوان “حنيّة” والتي تم تصويرها على طريقة الفيديوكليب تحت اشراف المخرج المبدع فادي حداد، وانتاج شركة “اسيا سل” العراقية للاتصالات خاصة ان القيصر هو سفير لهذه العلامة التجارية.

الاغنية التي جاءت باللهجة العراقية، هي “اسم على مسمى”، اذ تعبّر عن حنيّة المواطن العراقي لمدن هذا البلد العريق والمميز، كما تشير الى جمال كل منطقة ومدينة ورونقها الذي يميزها عن سائر المدن في كافة دول العالم.

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هذا وتضمّن الفيديوكليب لوحات راقصة الى جانب مقطع استعراضي للدبكة العراقية التي دلت على التقاليد المميزة التي تحملها هذه المدن وسكانها ومواطنيها.

مرّة جديدة يسطع اسم المخرج اللبناني فادي حداد الى جانب أهم الأسماء في عالم الفن، حيث قدّم صورة راقية تليق بالقيصر وبجمهوره فالعمل المصوّر أتى بسيطاً ولكن تضمن لمسة سحرية بفكرته واطلالة “الساهر” الجذابة أضفت أناقةً على العمل.

من جهة اخرى، يستعد القيصر للقاء جمهوره اللبناني والعربي ضمن مهرجان “إهدنيات” حيث سيحيي ثلاث حفلات متتالية في 26 و27 و28 تموز\يوليو المقبل، بالإضافة إلى ثلاث حفلات أخرى ضمن مهرجانات “بيت الدين”، بتاريخ 1و2و3 أغسطس\آب المقبل.