خاص- تفاصيل تكشف لأول مرة عن “أميرة الحب” رنا سماحة

Jul 22, 2019
عادت الفنانة رنا سماحة من اسطنبول بعد ان وضعت صوتها عند الموزع الموسيقي Suat Aydogan على الأغنية الجديدة بعنوان “أميرة الحب”.
وعلم موقع “الخليج 365”، أن الأغنية التي ستكون من كلمات والحان المتميز محمد رفاعي، ستفاجئ الجميع بتوزيعها الشبابي والمعاصر.
وعلمنا أيضاً ان شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” حين تحصل على النسخة الاولى من الأغنية سيتم طرحها على أحد المخرجين في بيروت ليضع فكرة تليق بالأغنية كي يتم تصويرها على طريقة الفيديوكليب.
وكانت رنا سماحة قد تواجدت في الأيام الماضية في اسطنبول حيث قامت بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تويتر من الاستديو جمعتها مع محمد رفاعي وسوات ايدوغان. واصفة الأغنية بالـ Boom .
وما إن اعلنت “سماحة” عن العمل المرتقب مع “لايف ستايلز ستوديوز”، حتى بدأ جمهورها بالسؤال عن موعد طرحها، خاصة أن رنا تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة وفي رصيدها عدد من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحاً مهماً.
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