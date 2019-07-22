10 ‬أفلام لمخرجات فلسطينيات في مهرجان "شاشات"

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""الخليج 365"" من بيروت: ينطلق اليوم الثلاثاء في رام الله وقطاع غزة مهرجان "شاشات" بدورته الحادية عشر لسينما المرأة تحت شعار "أنا فلسطينية" بمشاركة 10 أفلام لمخرجات شابات من الضفة والقدس وغزة. وهو المهرجان الذي تنظمه مؤسسة شاشات التي انطلقت في العام 2005 بهدف تنمية قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب.

والجدير ذكره أن مجموعة أفلام "أنا فلسطينية" تأتي ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم" الذي تنفذه مؤسسة شاشات بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات في غزة ومؤسسة عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة، وهو مشروع ثقافي-مجتمعي ممتد على ثلاث سنوات بتمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي.

أما الأفلام المشاركة فهي "أنا فلسطينية" للمخرجة فداء نصر، "صبابا كليمنجارو" للمخرجة ميساء الشاعر، "الراعية" للمخرجة فداء عطايا، ""ورق دوالي" للمخرجة دينا أمين، "يوما ما" للمخرجة أسماء المصري، "أرض ميتة" للمخرجة أمجاد هب الريح، "الغول" للمخرجة آلاء الدسوقي، "سرد" للمخرجة زينة رمضان، "خيوط من حرير" للمخرجة ولاء سعادة و"الكوفية" للمخرجة أفنان القطراوي.

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