شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ومى عز الدين ضيوف شرف فى "كل سنة وانت طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم تامر حسنى على الإنتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم "كل سنة وإنت طيب"، حيث يتبقى لفريق العمل اسبوع واحد وينتهى من التصوير بشكل نهائى للحاق بعرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

ويظهر فى الفيلم بعض من النجوم كضيوف شرف فى الأحداث، حيث يظهر النجم احمد السقا بعد ما ظهر تامر حسنى فى مسلسل "ولد الغلابة" رمضان الماضى، حيث انتهى من تصوير مشاهده الأيام الماضية، بينما تظهر النجمة مى عز الدين كضيفة شرف خلال الأحداث أيضاً بعد الفيلم الذى جمع بينهما "عمر وسلمى".

"كل سنة وأنت طيب" اسم مؤقت للفيلم ومن المقرر تغييره خلال الأيام القليلة المقبلة، بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.