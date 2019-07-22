خاص| هشام إسماعيل: "شخصية فزاع وحشتني".. وأتمنى عودة "الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه يواصل عرض مسرحيته "جوازة مرتاحة" في مدينة الغردقة، حتى أول سبتمبر المقبل، لينقل بعدها العرض في القاهرة أو الإسكندرية، في الوقت الذي لم تحدد فيه الجهة المنتجة للمسرحية حتى الآن، مكان العرض المقبل.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المسرح يعيش انتعاشة كبيرة في الوقت الحالي، سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، لافتًا إلى أن الجمهور أصبح يتفاعل بشكل جيد مع المسرح ويتعامل معه بجرأة من خلال الحضور الجماهيري وخاصة في فصل الصيف.

وتابع أنه ليس بعيدًا عن المسرح، وقدم منذ عامين على مسرح مركز الإبداع الفني، مسرحية "زي الناس"، وسافر لعرضها في الجزائر وتونس، ورشح بها كأفضل ممثل بالمهرجان القومي للمسرح.

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من ناحية أخرى، أكد أنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل "الكبير أوي" للنجم أحمد مكي، خاصة أنها تجربة تتحمل وجود أجزاء جديدة للعمل نظرًا لمدى ارتباط الجمهور بها، بحسب ما قال.

وأضاف أن مشاركته في المسلسل توقفت عند الجزء الرابع، ولم يشارك في الجزء الخامس، موضحًا أنها تجربة دائمًا ينتظرها كونها علامة ناجحة في مسيرته الفنية.

مسرحية "جوازة مرتاحة"، يشارك في بطولتها ريم البارودي وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.​