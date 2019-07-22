لم تُنجب ورفضت الزواج من حاكم عربي.. حكايات "هياتم" في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يوافق اليوم الاثنين، 22 يوليو، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة الراحلة هياتم، التي تعد إحدى أبرز فناني السبعينيات والثمانينيات، والقاسم المشترك في الكثير من الأفلام المهمة بتاريخ السينما المصرية.

البداية الفنية

الفنانة هياتم من مواليد الإسكندرية عام 1949، واسمها الحقيقي "سهير محمد حسن"، وكانت بدايتها الفنية من خلال الرقص وهي لم تتجاوز العشرين من العمر في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية، وسرعان ما لمع نجمها، فانتقلت إلى القاهرة للعمل في كازينوهات العاصمة، وكانت انطلاقتها في عالم التمثيل في منتصف فترة السبعينيات وكان أول أعمالها السينمائية عام 1972 في فيلم "ليلة حب أخيرة" من إخراج حلمي رفلة، ولعبت فيه دور راقصة.

وتوالت أعمالها السينمائية، ما دفعها لترك الرقص، وهي في أوج شهرتها كراقصة، وتفرغت تمامًا للتمثيل وتوالت مشاركاتها في السينما حتى تعدت 40 فيلمًا إلى جانب المسلسلات التلفزيونية.

في لقاء لها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، قالت إنها لم تبدأ حياتها كراقصة بل بدأت كممثلة في مسرحية "شهر زاد" إخراج حسين جمعة، لكن الجمهور عرفها كراقصة، وكانت أول حفلة لها كراقصة في حفل الربيع مع عبدالحليم حافظ ورقصت على أغنية "زي الهوا".

هياتم تتحدث عن بدايتها الفنية

حديث هياتم عن بدايتها الفنية

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الحياة الشخصية

قالت الفنانة هياتم في لقاء تلفزيوني، إنها تزوجت 3 مرات، ورفضت الزواج كثيرًا حتى أنها رفضت الزواج من أشخاص مهمين وفي مناصب مهمة، لأنها لا تتزوج إلا عن حب، وأنها لم تفكر في إنجاب أطفال بسبب ظروف عملها، لأنها لم تكن تنام سوى 4 ساعات فقط في اليوم، وصرحت خلال لقائها ببرنامج "فحص شامل" للإعلامية راغدة شلهوب أن أحد الحكام العرب حاول إهداءها قصرًا في سويسرا، مقابل أن تتزوجه، ولكنها رفضت لأنه طلب منها أن تعتزل الفن.

السجن

روت الفنانة الراحلة هياتم، في برنامج "صاحبة السعادة"، أنها حُبست لمدة أسبوع بسبب اتهامها بالتزوير في أوراق رسمية، وبررت ذلك بأن موظف السجل المدني حاول مجاملتها، فكتبت لها في حالتها الاجتماعية "أنسة" بدلًا من مطلقة.

الوفاة

رحلت الفنانة هياتم بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، بعد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بمرض سرطان القولون، لينتهي صراعها مع المرض بالوفاة عن عمر يناهز 69 سنة، في 27 يوليو 2018.

نجوم الفن في عزاء هياتم