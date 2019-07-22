أحدهم شنق نفسه بـ"حزام بنطلون".. فنانون أنهوا حياتهم منتحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حلت أمس ذكرى ميلاد الفنان العالمي "روبن ويليامز"، الحائز على جائزة الأوسكار، والذي ترك بصمته الخاصة في العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجميع من محبيه على مستوى العالم.

وعلى الرغم من حصوله على لقب أسطورة الكوميديا الأمريكية، إلا أن هناك جانبًا مظلمًا أخفاه عن الجميع، وكان حريصًا على التظاهر بالقوة والسعادة، حتى أنهار تمامًا في 11 أغسطس عام 2014، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، فضلًا عن الاكتئاب، حتى العثور عليه مشنوقًا "بحزام" داخل منزله في ولاية كاليفورنيا، وأكد البحث الجنائي حينذاك أنه هو الذي قام بشنق نفسه.

نبأ انتحار ويليامز كان صدمة حقيقية لدى محبيه على مستوى العالم، ولكنه لم يبق الأول والأخير فهناك العديد من المشاهير الذين أنهوا حياتهم وأصاب خبر انتحارهم العديد من التساؤلات:

داليدا

"سامحوني الحياة لم تعد تُحتمل".. كانت هذه العبارات آخر ما كتبته الفنانة الإيطالية المصرية "داليدا"، المولودة في حي شبرا بالقاهرة، وانتحرت في مايو عام 1987 عن عمر يناهز 54 سنة، بعد تناولها جُرعة زائدة من الأقارص المهدئة، تاركة محبيها في صدمة.

جيا خان

في الـ5 من يونيو عام 2013، عثرت قوات الشرطة الهندية على الفنانة الشابة "جيا خان"، مشنوقة داخل شقتها بمومباي، لم تقدّم الكثير في الفن، ولكن الفنانة الشابة لمع نجمها عندما ظهرت لأول مرة في فيلم "Nishab" مع النجم العالمي أميتاب باتشان عام 2007.

وأفادت التقارير حينذاك بأن سبب إقدامها على الانتحار هو شعورها بالإحباط بسبب عدة مشكلات في حياتها الشخصية.

ليث لدجر

شكل رحيل النجم الأسترالي "هيث ليدجر"، صدمة حقيقية بين جماهير العالم أجمع، لاسيما وأنه الوحيد الذي استطاع أن يحفر اسمه جانب كبار نجوم العالم بدور واحد فقط من خلال لعبه للشخصية الأشهر على الإطلاق "الجوكر".

وظلت الشخصية مرتبطة بهيث هو دونًا عن غيره، تميز "ليدجر"، بإتقان الإدوار إلى حد التوحد، للحد الذي جعله يعزل نفسه عن الجميع والمكوث في غرفة بأحد الفنادق لمدة 43 يومًا، قبل تصوير "The Dark Knight"، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالاكتئاب.

وعُثر على جثته في 22 يناير 2008، عن عمر يناهز 28 سنة، إثر تناوله جرعة زائدة من أدوية الأكتئاب.

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توني سكوت

في عام 2012، انتحر المخرج البريطاني توني سكوت، حيث وقف بسيارته على جسر "فنسيت توماس"، وقفز بها في الماء، مات غرقًا عن عمر يناهز 68 سنة.

لي تومبسون يونج

لسبب مجهول لم يُكشف حتى الآن، أقدم نجم ديزني "لي تومبسون يونج" على الانتحار، وأطلق على نفسه النار عام 2013.

تشارلز روكيت

انتحر الفنان العالمي "تشارلز روكيت"، في أكتوبر 2005، ذبحًا بسكين حاد، وعُثر على جثته في منزله بولاية كونيتيكت.

كيرت كوبيان

"أفظع جريمة يمكنني التفكير فيها، هي خداع الناس بالإدعاء بأنني أتمتع بالحياة بنسبة 100%".. كانت هذه العبارات هي آخر كلمات الموسيقي الشهير "كيوت كوبيان"، قبل أن يطلق الرصاص على نفسه، منتحرًا عن عمر يناهز 27 سنة فقط.

لوسي جوردون

أقدمت الفنانة البريطانية "لوسي جوردون، على الانتحار، وتم العثور على جثتها منشوقة بمنزلها في باريس، عن عمر يناهز 29 سنة.

مارلين مونرو

تم العثور على جثة أسطورة الإغراء مارلين مونرو في الـ 4 من أغسطس عام 1962، بعدما تناولت جرعة زائدة من المخدرات، عن عمر يناهز 36 سنة.​