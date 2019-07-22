خاص| مؤلف "هوجان" يكشف حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن إنتاج جزء ثاني من مسلسل "هوجان" للنجم محمد عادل إمام، الذي عرض في رمضان الماضي، من إنتاج شركة سينرجي.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، نفى محمد صلاح العزب مؤلف المسلسل، وجود أي نية لدى الجهة المنتجة للمسلسل، لتقديم جزء ثانٍ من العمل، مضيفًا أن المسلسل انتهت أحداثه في الحلقة الثلاثين بوفاة بطل العمل "هوجان".

والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.