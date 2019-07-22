هنا شيحة تُعلّق لأول مرة بعد إعلان انفصالها عن أحمد فلوكس

في أول ردٍّ لها على انفصالها عن الفنان المصري أحمد فلوكس، قالت الفنانة المصرية هنا شيحة إن الطلاق وقع بالفعل من قرابة 3 أشهر، موضحةً أنهما قاما بتصوير قصة “لهفة” من مسلسل “بدل الحدوتة 3″، وهما منفصلان. وكشفت هنا في تصريحاتٍ خاصةٍ أن العلاقة بينهما جيدة حيث حضرت معه العرض الخاص لفيلم “الممر” من باب التشجيع لافتةً إلى أنه لا يوجد أية خلافات ولكن الأمور بينهما لم تكن غير متوافقة. وأرجعت هنا شيحة، سبب انفصالهما لمسألة النصيب فقالت: “لم يحدث نصيب بيننا وسيبنا بعض، ولا يوجد بيننا مشاكل، قررنا الانفصال لأننا لم نكن متوافقين وفكرة الحديث عن خصوصيات الحياة الشخصية أمر ليس بالجيد”.

وأكّدت أنها لن تُمانع في العمل مع أحمد فلوكس فنيًا حال جمعهما مسلسل أو فيلم سويًا مستشهدةً بأنهما جمعهما مسلسل وهما منفصلان، مضيفةً: “لسنا على خلاف أو تشاجرنا حتى لا نعمل أو نقاطع بعضنا”. وأضافت أنهما عند الاتفاق على الانفصال لم يُفكّرا في أمر معرفة الجمهور والصحافة للخبر وقالا: “زي ما تيجي لأن الناس ما بتصدق ويتحدثون في أمور غير حقيقية، ولابد أن يكون هناك احترام للحياة الشخصية خاصة أن الانفصال تم بشكل متحضر”. وعن فكرة زواجها مرة أخرى، قالت إنها لن تفكر في هذا الأمر مجددًا مضيفةً: “كفاية لحد كده”. وأعلنت عن بدئها تصوير حدوتة لها في مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الثالث، ومعها أبطال هم هاني عادل وسارة السعيد وأحمد جمال سعيد وأحمد رفعت، ونانسي صالح، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري. وقالت مصادر إن الطلاق وقع بسبب وجود أبناء لكل طرف، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل حول طبيعة تلك الخلافات. وأكّدت المصادر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة اتفقا على البقاء أصدقاء، فيما تمنى فلوكس لزوجته السابقة التوفيق في حياتها المستقبلية، وفقًا للمصادر. وأوضحت أن السبب الرئيسي في الطلاق هو عدم تأقلم كل منهما على وجود أطفال لكل طرف من زيجته السابقة الأمر الذي عجّل بانفصالهما، بعد مرور أقل من عام على زواجهما الذي تمّ في أكتوبر الماضي.