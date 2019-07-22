شاهدوا.. ماذا قالت هنا شيحا على انفصالها عن أحمد فلوكس؟

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 09:51 صباحاً - في أول ردّ لها على انفصالها عن الفنان المصري أحمد فلوكس، قالت الفنانة المصرية هنا شيحة إن الطلاق وقع بالفعل من قرابة 3 أشهر، موضحًة أنهما قاما بتصوير قصة “لهفة” من مسلسل “بدل الحدوتة 3″، وهما منفصلين.

وكشفت هنا في تصريحات خاصة لـ”فوشيا” أن العلاقة بينهما جيدة حيث حضرت معه العرض الخاص لفيلم “الممر” من باب التشجيع لافتًة إلى أنه لا يوجد أي خلافات ولكن الأمور بينهما لم تكن غير متوافقة.

وأرجعت هنا شيحة، سبب انفصالهما لمسألة النصيب فقالت: “لم يحدث نصيب بيننا وسيبنا بعض، ولا يوجد بيننا مشاكل، قررنا الانفصال لأننا لم نكن متوافقين وفكرة الحديث عن خصوصيات الحياة الشخصية أمر ليس بالجيد”.

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وأكدت أنها لن تمانع في العمل مع أحمد فلوكس فنيًا حال جمعهما مسلسل أو فيلم سويًا مستشهدة بأنهما جمعهما مسلسل وهما منفصلين، مضيفة: “لسنا على خلاف أو تشاجرنا حتى لا نعمل أو نقاطع بعضنا”.

وأضافت أنهما عند الاتفاق على الانفصال لم يفكرا في أمر معرفة الجمهور والصحافة للخبر وقالا: “زي ما تيجي لأن الناس ما بتصدق ويتحدثون في أمور غير حقيقية، ولابد أن يكون هناك احترام للحياة الشخصية خاصة أن الانفصال تم بشكل متحضر”.

وعن فكرة زواجها مرة أخرى، قالت إنها لن تفكر في هذا الأمر مجددًا مضيفة: “كفاية لحد كده”.