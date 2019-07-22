كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 09:51 صباحاً - كشفت الفنانة نوال الزغبي تفاصيل مشاركتها في رئاسة لجنة تحكيم برنامج هواة جديد عبر السوشيل ميديا ونشرت نوال الفيديو متحدثة عن هذه التجربة المنتظرة بعنوان the talent وعلقت: “كل التوفيق لكل المشتركين ببرنامج (ذا تالنت)
التفاصيل بتعرفوها بالفيديو”.
على صعيد آخراستطاعت نوال الزغبي ان تتخطى النصف مليون مشاهدة في يوم واحد بكليبها الجديد الذي جمعت من خلاله ثلاث أغنيات من ألبومها الأخير “كده باي” وهي :”صبح صبح، جوة قلبه، وكده باي”.
وأطلت نوال في الكليب بثلاث إطلالات، الأولى بلوك الكاجويل، وفي الإطلالة الثانية ارتدت فستاناً أحمراً طويلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نوال الزغبي تكشف عن مشاركتها في لجنة تحكيم “The talent” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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