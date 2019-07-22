- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 09:51 صباحاً - وجّهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة لمصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بمناسبة زواج ابنه، مثنية على حفل الزفاف الذي وصفته بالسحري والعاطفي.
وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “يتزوج الكثير من الناس في بلاد أخرى، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أن إيلي صعب غير القاعدة وأحضر العالم إلى لبنان لحضور حفل زفاف نجله، وكان الحفل سحري وعاطفي تماما مثل قيمك الخاصة بك يا صديقي”.
وختمت بالقول: “مع حبي الكبير لك ولكلودين”.
الجدير ذكره ان اليسا حضرت حفل الزفاف الى جانب الفنانة هيفا وهبي والفنانة نانسي عجرم، واللافت هو حضور رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ايضا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. اليسا توجّه رسالة لإيلي صعب مثنية على حفل زفاف ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.