شاهدوا.. اليسا توجّه رسالة لإيلي صعب مثنية على حفل زفاف ابنه

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 09:51 صباحاً - وجّهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة لمصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بمناسبة زواج ابنه، مثنية على حفل الزفاف الذي وصفته بالسحري والعاطفي.



وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “يتزوج الكثير من الناس في بلاد أخرى، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أن ​إيلي صعب​ غير القاعدة وأحضر العالم إلى لبنان لحضور حفل زفاف نجله، وكان الحفل سحري وعاطفي تماما مثل قيمك الخاصة بك يا صديقي”.

وختمت بالقول: “مع حبي الكبير لك ولكلودين”.

الجدير ذكره ان ​اليسا​ حضرت حفل الزفاف الى جانب الفنانة ​هيفا وهبي​ والفنانة ​نانسي عجرم​، واللافت هو حضور رئيس الحكومة اللبناني ​سعد الحريري​ ايضا.

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