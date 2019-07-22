متابعة بتجــــــــــرد: نشرت بعض المواقع الإلكترونية التركية الفنية توقّعات تفيد بأنّ انفصال النجمة التركية توبا بيوكوستون وحبيبها رجل الأعمال التركي أوموت افيرجان بات قريبًا، وذلك بعد أن رصدتهما كاميرات الباباراتزي وهما يتشاجران شجارًا حادًا جرى بينهما على متن الطائرة أثناء عودتهما برفقة ابنتيها التوأم من عطلتهم الصيفية في مدينة بودروم التركية الساحلية.
ولم تكن هذه المرة التي تنتشر شائعات عن علاقة بيوكوستون بحبيبها الجديد أوموت التي استمرت لما يزيد عن عامين.
ولكن بسؤاله عن علاقته بها في أحد اللقاءات الصحافية، أجاب أن سبب التوتر بينهما دائمًا يكمن في أن طلبات بيوكوستون لا تنتهي أبدًا، فهل سينفصل الثنائي الشهير بسبب طلبات توبا؟
كانت هذه تفاصيل خبر حبيب توبا بيوكوستون: طلباتها لا تنتهي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.