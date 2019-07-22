حبيب توبا بيوكوستون: طلباتها لا تنتهي!

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت بعض المواقع الإلكترونية التركية الفنية توقّعات تفيد بأنّ انفصال النجمة التركية توبا بيوكوستون وحبيبها رجل الأعمال التركي أوموت افيرجان بات قريبًا، وذلك بعد أن رصدتهما كاميرات الباباراتزي وهما يتشاجران شجارًا حادًا جرى بينهما على متن الطائرة أثناء عودتهما برفقة ابنتيها التوأم من عطلتهم الصيفية في مدينة بودروم التركية الساحلية.

ولم تكن هذه المرة التي تنتشر شائعات عن علاقة بيوكوستون بحبيبها الجديد أوموت التي استمرت لما يزيد عن عامين.

ولكن بسؤاله عن علاقته بها في أحد اللقاءات الصحافية، أجاب أن سبب التوتر بينهما دائمًا يكمن في أن طلبات بيوكوستون لا تنتهي أبدًا، فهل سينفصل الثنائي الشهير بسبب طلبات توبا؟