كاظم الساهر يغني في إسطنبول بعيد الأضحى

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم العراقي، كاظم الساهر، حفلين موسيقيين في العاصمة التركية، إسطنبول، خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

وسيقام الحفلين في ليلتي 12 و13 أغسطس/ آب، تزامنا مع عيد الأضحى، وهما من تنظيم شركة الموسيقى “Double Eight Production”، ويستضيفهما مركز “خليج” للمؤتمرات بالمدينة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وسيقدم كاظم الساهر باقة من أشهر أغنياته الرومانسية، منها هذا اللون”، و”يضرب الحب” و”لا تتنهد” و”أحبيني” و”دلوعتي” وغيرها.

وكان كاظم الساهر قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “متمردة”، من ألحانه وكلمات كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث يعود من خلال هذه الأغنية الى جمهوره العربي بعد غياب.