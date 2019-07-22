رويدا عطية تطرح كليب “كيفك يا حب” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة السورية رويدا عطية عملها المصوّر الأخير لأغنية “كيفك يا حب” عبر قناتها على موقع “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “كيفك يا حب” من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي الرئيس، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج سامر محمود.

تجدر الإشارة إلى أن العمل حقق رواجًا واسعًا منذ إطلاقه وناهز المليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على إتاحة عرضه إلكترونيًا.

لمشاهدة فيديو كليب “كيفك يا حب”: