شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد ونجوم حفلات شهر أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء بالوطن العربي لأحياء حفلات صيف 2019 وتحديداً شهر أغسطس المقبل، وذلك بالعديد من الأماكن السياحية داخل مصر وخارجها وجاء على رأس القائمة تامر حسنى ونجوى كرم ومحمد رمضان، وفي خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر حفلات مطربين في شهر أغسطس.

تامر حسنى :

يحيى نجم الجيل تامر حسنى حفلا غنائيا أول شهر أغسطس المقبل فى الساحل الشمالى، ويقدم لجمهوره العديد من أغانيه، ومن المقرر أن يقدم مفاجأة لجمهوره على المسرح.



تامر حسنى

محمد رمضان:

يحيى النجم محمد رمضان حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس المقبل بجدة، ويفاجئ رمضان الجمهور السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل منها مافيا، وانا الملك، وبوم بوم، وبابا وغيرها من أغانى رمضان التى حققت نجاحاً جماهيرياً.



محمد رمضان

محمد نور:

يستعد المطرب محمد نور لإحياء حفلين غنائيين ضمن موسم حفلات الصيف فى الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم "نور" خلال هذه الحفلات أغانى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

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نجوى كرم:

تجهز الفنانة نجوى كرم، حفلا غنائيا بمهرجان الفحيص، بالأردن يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس القادم، على المسرح الرئيسي، في تمام الثامنة والنصف مساء، وتقدم نجوى خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها المتميزة.



نجوم كرم

كارول سماحة:

تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلا موسيقيا على مسرح قرطاج فى تونس، يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل، وكتب كارول عبر حسابها الرسمى على إنستجرام مغازلة جمهور تونس: إلى أحبائى فى تونس أتشوق للقائكم مرة ثانية على مسرح قرطاج الدولى.



كارول سماحة

نادر أبو الليف:

كما أيضا يستعد المطرب نادرأبو الليف لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف، وذلك يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداًَ ولاية كاليفورنيا ومن المقرر أن يقدم أبولليف خلال الحفل أغانى من البومه الجديد والتى يتم طرحه فى الفترة المقبلة.

يارا:

تحيي المطربة اللبنانية يارا في شهر أغسطس المقبل حفلا يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان "ضهور الشوير" بلبنان، ومن المقرر أن تقدم من خلاله عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.



يارا

أدهم سليمان:

يحيى المطرب أدهم سليمان، حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل ، في إحدى النوادي بالإسكندرية، ويعقد أدهم حاليا عدة بروفات تجهيزاً للحفل.