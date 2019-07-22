شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يبدأ دعاية ألبومه الجديد منتصف أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المطرب محمد محيى اللمسات الأخيرة على انتهاء الألبوم الجديد، والذى يضم 18 أغنية.
و من المقرر أن يتم الكشف عن البوسترات الدعائية دعاية للألبوم في منتصف شهر أغسطس، على أن يتم طرحه بشكل كامل في أخر شهر أغسطس المقبل على اقصى تقدير.
من ناحية أخرى محمد محيى يعمل على 5 أغنيات جديدة في ألبومه الغنائى الجديد من تلحينه، الأولى من كلمات نور الدين حمدي، وتوزيع محمد العشي، والثانية من كلمات أشرف أمين، وتوزيع محمد العشي، والثالثة من كلمات نور الدين مصطفي،وتوزيع فهد، والرابعة من كلمات رومانية.
يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.
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