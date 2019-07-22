كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 08:45 صباحاً - بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الإثنين بهدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية إلى جنوب القدس. وقام عشرات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر وباشرت جرافة هدم بناء من طبقتين لم ينته تشييده بعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تبدأ بهدم منازل فلسطينيين على مشارف القدس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.