- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأ النجم المصري خالد سليم تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “بلا دليل”، يوم الإثنين 22 يوليو، وذلك فى الديكور الخاص به، حيث انطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضى بدونه والسبب أنه كان متواجداً خارج مصر الأيام الماضية.
ومن جانبها تواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة.
ويشارك في بطولة مسلسل “بلا دليل”، خالد سليم ودرة، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم يبدأ تصوير «بلا دليل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.