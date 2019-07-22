خالد سليم يبدأ تصوير «بلا دليل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم المصري خالد سليم تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “بلا دليل”، يوم الإثنين 22 يوليو، وذلك فى الديكور الخاص به، حيث انطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضى بدونه والسبب أنه كان متواجداً خارج مصر الأيام الماضية.

ومن جانبها تواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل “بلا دليل”، خالد سليم ودرة، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.