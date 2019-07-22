طعن ممثل شهير على المسرح أمام عدسات الكاميرات – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّض الممثل الشهير سايمون يام، للطعن أثناء حضوره حدثا اجتماعيا في جنوب الصين، في حادثة غريبة نالت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.
فقد تم طعن الممثل المخضرم من هونغ كونغ، أثناء القاءه كلمة باحدى الفعاليات أمام عدسات الكاميرات، وظهر في اللقطات كيف أقدم المعتدي التي لم يكشف عن هويته بالصعود على خشبة المسرح وسدد عدّة طعنات في بطن “يام”.
وأكدت الشرطة المحلية أن جروح سايمون يام سطحية ولا تشكل خطرا على حياته، مشيرة إلى اعتقال المشتبه به الذي لم تتضح بعد دوافعه.
كما أصيب الممثل البالغ من العمر 64 عاماً بجرح في يده اليمنى، ويخضع للعلاج في مستشفى، في مدينة زونغشان.
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