فاهد إبن أحلام يغنّي ببراعة ويتحوّل إلى حديث الجمهور – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة الإمارتيّة أحلام الشامسي متابعيها على تطبيق سناب شات بتفاصيل جلسة فنية جمعتها مع الملحن ناصر الصالح وإبنها فاهد. وقد ظهر فاهد إبن أحلام وهو يغنّي بتشجيع من والدته ويرافقه عزفاً على العود الملحن ناصر الصالح. وأثنى ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي على صوت فاهد وأدائه، وتساءلوا: هل يتعلّم إبن أحلام الغناء إستعداداً لإحتراف الفن في المستقبل؟

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