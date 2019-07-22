كيم كارداشيان تلفت الأنظار مرة جديدة.. بصورة على البحر بالمايوه!

متابعة بتجـــــــــــرد: مرة جديدة، لفتت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان نظر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إليها من خلال صورها الجريئة.

وقد نشرت كيم كارداشيان صورة جديدة لها بالمايوه على البحر في كوستاريكا، واللافت أن لباس البحر قد لفت الأنظار إذ إنه عبارة عن خيوط سوداء.

تجدر الإشارة الى أن المتابعين تفاعلوا بشكل كبير مع الصورة.