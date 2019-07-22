بملصق دعائي منفرد.. هند صبري تكشف موعد طرح الفيل الأزرق 2

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بملصق دعائي منفرد لفيلمها الجديد “الفيل الأزرق 2” الذي ستخوض به موسم عيد الأضحى السينمائي، كاشفة موعد طرحه بدور العرض.
وقالت هند صبري في تعليقها: “فريدة عبيد.. من فيلا في جاردن سيتي لعنبر 8 غرب. #لاتخافوا_لكن_احذروا #الفيل_الأزرق2 بجميع دور العرض ابتداء من ٢٥ يوليو”.
ويشهد الجزء الثاني من الفيلم، مشاركة بعض النجوم إلى جانب أبطال الجزء الأول، ومنهم هند صبري، وإياد نصار، فيما لم يشارك الفنان خالد الصاوي في أحداث هذا الجزء.
يذكر أن فيلم “الفيل الأزرق 2” من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
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