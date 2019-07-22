ميريام فارس تكشف عن وجهتها الفنية في عيد الأضحى

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام” بصورة للمصلق الدعائي لحفلها الغنائي الجديد الذي ستحيه خلال عيد الأضحي المبارك.
وعلقت ميريام على الملصق الدعائي الذي ظهرت به بجانب مطرف المطرف وفؤاد عبدالواحد ولميس سلطان وقالت: “ميريام فارس في أقوى حفلات عيد الأضحى المبارك الأحد في ١٨ أغسطس ٢٠١٩، في فندق ذا غروسفنر في لندن”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميريام فارس الفنية كان كليب “قومي” الذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
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