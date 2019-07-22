سوزان نجم الدين تُهدي جائزة تكريمها في لبنان لسورية ومصر

حصلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، من مهرجان "الأفضل" في لبنان، على جائزة أفضل ممثلة سورية عربية في ٢٠١٩، وذلك عن مشاركاتها في "ابن أصول"، "كلبش٣"، وفيلم "حملة فرعون".

وأهدت سوزان التكريم إلى بلدها سورية أثناء كلمتها بعد استلامها درع الجائزة في احتفالية أقيمت، الجمعة، في بيروت.

وقالت سوزان نجم الدين، إنها تهدي التكريم إلى بلدها الثاني الحبيب مصر واصفة إياها بـ"أم الدنيا"، كما أهدت الجائزة لصناع الأعمال التي اشتركت فيها ووجهت الشكر لشركة "سينرجي"، والمنتج تامر مرسي منتج مسلسلي "ابن أصول" و"كلبش ٣"، كما وجهت الشكر للمنتج محمد السبكي منتج فيلم "حملة فرعون".

اقرا ايضاً:

سوزان نجم الدين تكشف سبب قبولها دور الأُم في "ابن أصول"

Advertisements

وأضافت سوزان: "أفتخر بهذه الجائزة التي جاءت بعد جهد وتعب كبير خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للقائمين على مهرجان (الأفضل) على تلك الثقة التي منحتني إياها وأسعدتني كثيرًا"، متمنية أن تحافظ على ثقة الجمهور ومحبتهم من خلال اختياراتها المقبلة من خلال تقديم أعمال مميزة وقوية لا تقل عن سابقتها وأن تحافظ عليها.

وتواصل سوزان نجم الدين قراءة بعض الأعمال الفنية المعروضة عليها سواء تليفزيونيا أو سينمائيا سواء في مصر أو الوطن العربي.

قد يهمك ايضاً:

سوزان نجم الدين تُؤكِّد إعجابها بمسلسلَي "قابيل" و"زي الشمس"

الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة "كلام ستات" على ON E