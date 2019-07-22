شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. "رسائل العشاق" على المسرح العائم بالمنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المخرج محمد إبراهيم البروفات النهائية لعرض "رسائل العشاق" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، والمنتظر افتتاحه خلال شهر أغسطس المقبل على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

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وقال محمد إبراهيم، أن العرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم في ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل المسرحية، مضيفا أن العرض أشبه بحالة سينمائية تقدم علي المسرح، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل .

" رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبدالله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد علي الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد ،إضاءة محمد إبراهيم ، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر ، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.