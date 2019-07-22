حسين الجسمي عن تقديره لجمهوره: "الاحترام تربية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
علق المطرب الإماراتي حسين الجسمي على صورة له من إحدى حفلاته الغنائية التي قدمها مؤخرًا.
ونشر الجسمي، صورته التي وضع فيها يده فوق رأسه كنوع من التقدير لجمهوره عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "الاحترام تربية وليس ضعف".
وترددت شائعات مؤخرًا عن وفاة الفنان حسين الجسمي، قبل أن ينفيها بآية قرآنية، وطلب من جمهوره عدم نشر الشائعات.
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