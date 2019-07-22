ريا أبي راشد بإطلالة "صفراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، صورة لها عبر حسابها في موقع "انستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل من اللون الأصفر.
وكتبت ريا: "أنا فعلًا بحب اللون الأصفر، أنتوا بتحبوا إيه؟"، ونالت الصورة إعجاب محبي ومتابعي ريا.
وكان آخر ظهور لريا أبا راشد، عندما وقعت ضحية لمقلب رامز جلال ضمن برنامج "رامز في الشلال".
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