هاني شاكر: نسعى لاكتشاف الأصوات الواعدة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أمس الأحد، إنه حريص على اكتشاف الأصوات الواعدة في المحافظات الجمهورية، من أجل تقديم فن راقي يليق بقيمة ومكانة مصر.

وأضاف شاكر، عقب افتتاحه مقر نقابة الموسيقيين بمدينة الزقازيق، بحضور محافظ الشرقية، أنه كلف مسئولي النقابة بالمحافظات باكتشاف ورعاية المواهب الفنية، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية للموسيقيين وأسرهم بالمحافظات المختلفة.

وأوضح أن الفن الراقي يمثل القوى الناعمة لمصر، والتي يمكن من خلالها المساهمة في بناء الوطن وتقدمه واستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية على سبيل المثال قدمت قامات فنية لا تزال محفورة في ذاكرة الأمة منها عبدالحليم حافظ ومرسي جميل عزيز وغيرهم من الفنانين والأدباء والشعراء.

وشارك شاكر في افتتاح فرع النقابة بالزقازيق، عدد من الموسيقيين وأسرهم على رأسهم الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، والمايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة العامة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.​