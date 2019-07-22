بعد غياب.. المطرب محمد كمال يواصل تسجيل ألبومه الجديد

يواصل الفنان محمد كمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، الذي سيطرح نهاية فصل الصيف، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة.
ويذكر أن كمال يتعاون في ألبومه الجديد مع شركة هوت_سبوت للسوشيال ميديا و الديجيتال ماركتنج و نخبة من الموزعين، أمثال: محمد التركي، جوحنا، محمد يحيي، وياسر فاروق، ومن الملحنين: هاني جمال، محمد عارف، جوليو، ومحمد غريب، ومن الشعراء: محمد الشاطر، إيهاب ماهر، مصطفى عبدالهادي، هشام قباري، بلال الشاعر، أحمد النجار، وإبراهيم شتا.
يتضمن الألبوم أغنية بطريقة الديو مع نجم قرر محمد كمال ترك إسم النجم مفاجأه لجمهوره ، بالإضافة إلى تقديمه الأغنية الشعبية لأول مرة بشكل جديد .
يذكر أن كمال طرح ثلاثة ألبومات غنائية خلال السنوات الثلاث عشر الماضية، البداية كانت مع ألبوم "قلبي قالك" عام 2006، ثم ألبوم "اغني واحد" عام 2009، وأخيرا "وحشت قلبي" عام 2012.
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