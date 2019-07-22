شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى لفرقة MTM بالمهرجان الصيفى فى الإسكندرية 21 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المهرجان الصيفي بالإسكندرية فرقة MTM حيث يحيي الفريق حفل يوم الإربعاء الموافق 21 أغسطس المقبل على مسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.
من ناحية أخرى، يواصل الفريق تحضيره للألبوم الجديد وأن لديهم العديد من الأغنيات التي يقومون حاليًا بالمفاضلة بينها لاختيار الأفضل.
يذكر آن أخر أعمال فريق MTM هو دويتو الغنائى مع كريم محسن، ويحمل اسم "بص كويس"، كلمات الشاعرة آمار مصطفى بينما يشارك تاكى التلحين مع عمرو الشاذلى مع الموزع الموسيقى محمد شفيق والكليب من إخراج أحمد البندارى.
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