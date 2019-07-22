بعد هند القحطاني.. ممثلة سورية تعلن دعمها للمثليين!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 05:45 صباحاً - صدمت الفنانة السورية سوسن أرشيد زوجة الفنان السوري مكسيم خليل متابعيها، بدعمها للمثليين صراحة وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت سوسن أرشيد مقطع فيديو وعلقت عليه قائلة: “من الآخر ولنقطع الشك باليقين انا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فالبتالي انا مع حقوق المثليين”.

وقد تعرضت سوسن أرشيد لموجه من الانتقادات والشتائم بعد هذا الاعلان حيث نشرت بعضها وقالت “هيك بيدفع الواحد ثمن وقت بدو يقول رأيه بصراحة”.

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وكانت السعودية هند القحطاني قد أثارت الجدل ايضا بعد ان اعلنت دعمها للمثليين عبر فيديو نشرته وقالت فيه: “أنا أعلن تضامني مع المثليين لأن الحربة لا تجزأ بمعنى مثل ما أنا أطالب في حريتي في ارتداء الحجاب او نزعه فأنا مستحيل اكون ضد حرية اشخاص يطالبون باحترام ميولهم الجنسي المختلف “.