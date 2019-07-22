شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يسجل أغنية " نسيت ولا لسه" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب رامى جمال لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "نسيت ولا لسه" من ألبومه الغنائى الجديد، وذلك استعدادا لطرحها فى الألبوم خلال الفترة المقبلة، الأغنية من كلمات الشاعر خالد الشيباني، ألحان شريف الغندور، حسبما أكد الشاعرخالد الشيباني لـ"الخليج 365".

وطرح رامى جمال مؤخرا أغنية تحمل اسم "دايما بخير" عبر يوتيوب" بمناسبة عيد الأم، وهى من ألحان وتوزيع خالد عز وكلمات محمد شرشر وحققت نجاح كبير.

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وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورهم جميعًا فى لندن وهم "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير"روبى براينت" و"زاك سانى".