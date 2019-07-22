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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجه المنتج محمد محمود عبدالعزيز، الشكر للمخرج خالد جلال، على دعوته لحضور مسرحية "سينما مصر" في مركز الإبداع الفني بالأوبرا، كما تسلم "محمد" تكريمًا لاسم والده الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز.
ونشر محمد، فيديو أثناء تسلمه تكريم اسم والده عبر حسابه في "انستجرام" وعلق: "شكرًا أستاذ خالد جلال.. شكرًا مركز الابداع الفني لتقديم مسرحية سينما مصر.. شكرًا وأهلاً بجيل جديد من نجوم مصر القادمين إن شاء الله، ربنا يوفقكوا ويكتبلكوا كل الخير وتحققوا كل أحلامكوا.. (التمثيل رسالة ومسئولية كبيرة أوي، ربنا يقدركوا عليها).
وأضاف: "أما والدي محمود عبدالعزيز، شكرًا لحضرتك على تاريخك المشرف الخالد بأعمالك وبأجيال تحب الفن وتصونه.. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".
وعرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبدالمحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية، والمخرج المنفذ علا فهمي، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حضوره العرض.. محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة لأبطال "سينما مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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