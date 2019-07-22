"زمن الشقاوة".. أحدث ظهور لحسين ومصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية فاتن موسى، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا مع زوجها الفنان مصطفى فهمي، وشقيقه الفنان حسين فهمي.

وعلقت فاتن على الصور: "ليالي الساحل"، وظهر آل فهمي معًا بملابس صيفية، ونالت الصور إعجاب متابعي فاتن، معلقين على صور حسين ومصطفى فهمي بجملتهما الشهيرة: "راح فين زمن الشقاوة.. يا حسين دايمًا على بالي".

وكان آخر ظهور للفنان حسين فهمي في السينما، من خلال فيلم "الكويسين" مع المخرج أحمد الجندي.