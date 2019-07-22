محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية فاتن موسى، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا مع زوجها الفنان مصطفى فهمي، وشقيقه الفنان حسين فهمي.
وعلقت فاتن على الصور: "ليالي الساحل"، وظهر آل فهمي معًا بملابس صيفية، ونالت الصور إعجاب متابعي فاتن، معلقين على صور حسين ومصطفى فهمي بجملتهما الشهيرة: "راح فين زمن الشقاوة.. يا حسين دايمًا على بالي".
وكان آخر ظهور للفنان حسين فهمي في السينما، من خلال فيلم "الكويسين" مع المخرج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر "زمن الشقاوة".. أحدث ظهور لحسين ومصطفى فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.