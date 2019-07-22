تعرف على موعد عرض "المتفائل" لسامح حسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان سامح حسين عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" بوستر مسرحية "المتفائل"، معلنًا أسعار ومواعيد العرض.
وكتب سامح: "مسرحية (المتفائل) على المسرح القومي بالعتبة، الجمعة 7/26 الساعة 9 مساء إن شاء الله، عن رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، موسيقى وألحان هشام جبر، أشعار طارق علي".
والمسرحية من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامي، وتباع التذاكر بأسعار 30، 50، 70، 100 جنيه.
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