بعد تعادل الزمالك.. هذه نصائح الحلفاوي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة فريقي الزمالك والجونة ضمن منافسات الدوري العام، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2.

وغرد الحلفاوي عبر حسابه في "تويتر": "لسة الدوري في الملعب.. قد يحسم الأربعاء المقبل أو يؤجل الحسم إلى الأحد".

وأضاف: "لو حسم الأربعاء.. أتمنى أن يعتبر الأهلي المباراة الأخيرة فرصة جيدة لمنح صلاح محسن ووحيد والعربي بدر وغيرهم من الشباب المباراة كاملة قبل بداية الموسم الجديد".