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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة فريقي الزمالك والجونة ضمن منافسات الدوري العام، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2.
وغرد الحلفاوي عبر حسابه في "تويتر": "لسة الدوري في الملعب.. قد يحسم الأربعاء المقبل أو يؤجل الحسم إلى الأحد".
وأضاف: "لو حسم الأربعاء.. أتمنى أن يعتبر الأهلي المباراة الأخيرة فرصة جيدة لمنح صلاح محسن ووحيد والعربي بدر وغيرهم من الشباب المباراة كاملة قبل بداية الموسم الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعادل الزمالك.. هذه نصائح الحلفاوي للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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