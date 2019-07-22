شكرا لقرائتكم خبر عن ماهرشالا على يشارك فى بطولة الانتاج الجديد لفيلم Blade.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم الأمريكي ماهرشالا علي في واحد من اعمال استوديو مارفيل ، وهو الخبر الذي تم إعلانه في " 2019 Comic-Con" .
فمن المقرر أن يشارك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار والذي يبلغ من العمر 45 عام في بطولة انتاج جديد لفيلم " Blade " ، و لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حتي الآن عن العمل .
يذكر أن ماهرشالا علي قدم عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها : " Free State of Jones " و " Moonlight " و " Go for Sisters " ، و غيرهم .
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