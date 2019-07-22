كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 02:48 صباحاً - نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب المصري، صورة جديدة له ظهر فيها تحت “الشاور”.
غير ان صورة استحمام محمد صلاح عرضته لعدد من التعليقات الساخرة حيث كتب البعض “فخر الشاور”.
فيما اعتبر اخرون ان نشر هذه الصورة غير مناسب وتلقت الصورة تعليقات مثل: “عيب جدا ع فكره” او “طارت الاخلاق” او “هاذي هي اخلاقه ؟ عوره المسلم من السره الى الركبه يا شبخ اقلع البوكسر وخلاص ما بقى حاجه ؛ ابو تريكه فخر مصر فقط وكفى ؛ صلاح فقط متخاذل”.
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يتعرض للسخربة بعد نشره صورته في الشاور!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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