زوجة وابنة ادوارد يثيران حيرة متابعيه.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 02:48 صباحاً - نشر الفنان المصري إدوارد صورة جديدة لزوجته وابنته ماريا، واصفا اياهما بالـ”قمرين”. وقد علق إدوارد على الصورة التي نشرها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “القمرين.. زوجتي وبنتي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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