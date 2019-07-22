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كتب امير فتحي في الاثنين 22 يوليو 2019 02:48 صباحاً - ما زالت قصة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والصحافي التونسي دويع العجمي التي بدأت بطريقة فكاهية لطيفة مستمرة حتى اليوم، خصوصا بعد ان طلب يدها أمام المتابعين في أحد البرامج.
فحاول العجمي مؤخرا إغراء الزغبي بالزواج منه بعد أن امتلك منزلا جديدا في تركيا حيث نشر دويع تغريدة وجهها لنوال قال فيها: “البيت وشريته بتركيا فوق جبل وإطلالته على نهر ويضم صالة رياضية. بسجله باسمك والعصمة بيدك. ها .. نحدد تاريخ حفل الزواج؟”.
بدورها ردّت عليه نوال الزغبي بطريقة فكاهية ضاحكة: “عم تغريني”، وذلك بعد أن وصفته بـ “رجل المستقبل”.
كانت هذه تفاصيل خبر دويع العجمي يغري نوال الزغبي بمنزل بتركيا: “بسجله باسمك والعصمة بايدك”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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