أوزجان دينيز في عطلة بصحبة طليقته وابنه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي شكك البعض في كون السيدة التي ظهرت يداً بيد مع الفنان التركي أوزجان دينيز، هي طليقته شايدة أتاكان، رصدت عدسات الباباراتزي النجم الشهير بـ«جهاد» مع طليقته وابنهما مجدداً.

أوزجان الذي انفصل عن زوجته السابقة رسمياً الشهر الماضي، يبدو أنه جنّب خلافاته معها، وقرر قضاء عطلة عائلية مع ابنهما «كوزاي» في بودروم، وذلك وسط تكهنات برغبة أوزجان في اعطاء فرصة ثانية لزوجته، في محاولة لحل خلافاتهما.

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صور أوزجان مع طليقته وابنهما غزت الصحف والمواقع الفنية التركية، بينما لم يؤكد النجم التركي أو ينفي عودته لشايدة حتى الآن.

يُذكر أن أوزجان احتفل بعقد قرانه على شايدة أتاكان التي تصغره بحوالي 20 عاماً، في مارس 2018، وذلك في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أبريل 2018.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «عروس إسطنبول» آخر عمل درامي عُرض لأوزجان دينيز، وقد شارك في بطولته أمام النجمة التركية أسلي انفر.