بعد إطلالتها الصادمة.. رغدة تطمئن جمهورها على صحتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة السورية رغدة في صور تبادلها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفنان المصري عصام كاريكا، بإطلالة صدمت جمهورها بشدة.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن مناسبة الصور، جاءت أغلب تعليقات النشطاء على تغير شكل رغدة بشكل كبير بسبب تقدم عمرها، حيث بدت رغده بـ«لوك» أسود، أظهر نحافتها المفرطة، كما تخلت الفنانة عن الماكياج تماماً، فظهرت على طبيعتها مما عكس علامات الشيخوخة التي غزت وجهها.

جمهور الفنانة السورية تساءلوا إن كانت تعاني من أي أمراض، وهو ما دفع رغدة للخروج عن صمتها لتؤكد أنها بخير ولا تعاني من أي مشاكل صحية.

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رغدة قالت، في تصريحات صحفية: “لا أعاني من أي مشاكل صحية وما يتردد حول تدهور حالتي الصحية غير صحيح ومجرد شائعات”.

وأكدت: “الصور ليست حديثة ولا أعلم سر تداولها في الوقت الحالي وأنا بخير وأريد أن أوجه الشكر لكل من شعر بالقلق عليَ”.

ومن ناحية أخرى، كشفت رغدة أنها تلقت عدداً من العروض الفنية في الفترة الأخيرة، ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن، مؤكدة: ” عندي النية والرغبة في العودة للتمثيل في أقرب وقت”.