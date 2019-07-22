نادين الراسي تكشف عن صورة حبيبها الجديد للمرة الأولى.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة اللبناينة نادين الراسي، عن قصة حب تعيشها خلال الفترة الأخيرة، وعبرت عن سعادتها بها مؤكدة أنها تعيش أسعد أيامها.
وفاجأت نادين، متابعيها عبر خاصية الأستوري عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بنشر أول صورة لحبيبها الشاب، وكشفت عن اسمه وهو مجد دعبول.
وعلقت نادين على الصورة قائلة: “المال يشتري لي الأحذية، لكن لا يستطيع شراء الحب، العائلة والسعادة”، ووضعت قلبين أحمرين على الصورة، وأرفقتها بصورة أخرى لطعام وقالت إنه الأكل المفضل لحبيبها. الأكل المفضل لحبيبها.
وكانت نادين قد أكدت في تصريحات سابقة أنها لا تستطيع العيش من دون حب عدة مرات ملمحة الى علاقتها المؤخرة.
يذكر أن زيجتي نادين السابقتين انتهيتا بالانفصال ففي المرة الأولى تزوجت من والد ابنها مارك، حاتم حدشيتي، والمرة الثانية من الممثل جيسكار أبي نادر ورزقا بطفلين كارل ومارسيل.
وكانت العديد من الشائعات قد ربطت بين نادين الراسي، والإعلامي رجا ناصر الدين، بسبب الصور الحميمة وكشفت بعض التقارير الصحفية أنهما تزوجا ولكنهما انفصلا، وذلك دون تأكيد من الطرفين.
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