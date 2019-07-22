نانسي عجرم تشعل مهرجان جرش وسط حشد هائل من جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “جرش للثقافة والفنون” في دورته الـ 34، والمقامة على المسرح الجنوبي في الأردن، وسط حشد هائل من جمهورها الذي يجمع بين الجنسين.

وتألقت نانسي عجرم خلال الحفل بفستان بيج براق طويل، من تصميم جورج حبيقة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي زارد من تألقها وجمالها.

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وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل، عدد كبير من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، والتي تفاعل معها الجمهور الأردني ومنها: “بدنا نولع الجو”، و”يا طبطب”، و”أنت إيه”، و”قول تانى كدة”، و”مستنياك”، و”بتعلق فيك”، و”الحب زي الوتر”، و”ليا”، وأرفقت أغانيها بوصلات رقصها لعى نغماتها.

ويتضمن برنامج المهرجان، حفلات لكل من مارسيل خليفة ووائل كفوري وديانا كرزون ونداء شرارة، إضافة إلى محمد منير ولطفي بوشناق ومحمد عساف.

وافتتح الأردني عمر عبد اللات فعاليات المهرجان، الجمعة الماضية، وسط حضور عدد كبير من جمهور الأردن، وغنى عدد من المواويل التي أشتهر بها على مدار مشواره الفني، وتبعه الفنان وائل كفوري، الذي عاد للغناء في المهرجان بعد غياب لمدة عامين.