المطرب أبو ينتظر قدوم طفله الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ينتظر المطرب المصري أبو وصول طفله الأول من زوجته نهال لهيطة.

المطرب أبو شارك جمهوره في صور حديثة له مع زوجته من حفل زفاف نجل المصمم إيلي صعب الأكبر «جونيور»، على عروسه كريستينا مراد.

الصور التي نشرها أبو من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها زوجته ببطن منتفخ، حيث انها تمر بشهور حملها الأخيرة.

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أبو تلقى التهاني من قبل جمهوره بمناسبة قرب قدوم مولوده الأول وذلك من خلال التعليقات عبر حسابه الشخصي على «أنستجرام».

المطرب الشاب احتفل بزفافه على نهال لهيطة بعد نجاح أغنية «3 دقات» نجاحا كبيرا.

يذكر أن أبو ويسرا، قدما معًا أغنية «3 دقات»، في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، التي كانت سببا في شهرته بعد تحقيقها 376 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع «يوتيوب».

ويعكف أبو حاليًا على التحضير لمجموعة من الأغاني ليطرحها خلال الفترة المقبلة ستكون أولها أغنية «شربات»، التي سيطرحها خلال أيام، ومن المقرر أن تخرجها مريم أبو عوف وهى التى أخرجت أيضا كليب أغنية «3 دقات».