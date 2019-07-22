رانيا يوسف تواصل جرأتها من اليونان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور جديدة من عطلتها الصيفية والتي تقضيها في اليونان.
وظهرت رانيا يوسف، على ظهر يخت، واختارت فستان طويل ولكنها كشفت عن ساقيها في صور اعتبرها الجمهور مواصلة لجرأتها التي اعتمدتها خلال الفترة الماضية.
وعلقت رانيا يوسف، على الصور قائلة: “إن البحر هو واحد من أجمل المعالم السياحية في الطبيعة”.
ومن المقرر أن تعود رانيا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطها الفني من جديد خاصة أنها تلقت عرضًا للمشاركة في بطولة مسلسل جديد متعدد الحلقات للعرض في الموسم الشتوي، وفور عودتها إلى مصر ستلتحق بأسرة العمل بشكل رسمي.
كما تواصل تصوير “مملكة إبليس”، ويشارك في بطولته غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
وكان آخر عمل درامي للفنانة رانيا يوسف مسلسل “كأنه إمبارح” وشاركها البطولة الفنان أحمد وفيق، فؤاد خليل، هدى المفتي، محمد الشرنوبي وميار السيد.
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