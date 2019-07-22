أول صورة لوالدة تامر هجرس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري تامر هجرس، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام، بأول صورة له برفقة والدته وزوجته، خلال قضائهم عطلتهم الصيفية بإحدى المدن الساحلية.

وأكتفى تامر هجرس، بالتعليق على الصورة قائلًا: “الأم الحمد لله”، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه خاصة أنها المرة الأولى التي ينشر فيها صورة والدته.

وكان تامر هجرس، قد احتفل بتخرج ابنته الكبرى تمارا، قبل أيام من الجامعة ونشر صور من حفل التخرج وسط حضور عدد كبير من عائلته والمقربين منه.

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الفنان المصري شارك مؤخرا في فيلم «الديزل»، مع الفنان محمد رمضان، حيث يقوم بدور أحد الأشخاص الذين لهم دور في جريمة قتل، ويبحث عنه الفنان محمد رمضان طوال الفيلم.

«الديزل»، شارك به أيضا عدد من النجوم ومنهم ياسمين صبري، هنا شيحة، فتحي عبدالوهاب، محمد ثروت، شيماء سيف، ومن إخراج كريم السبكي.

تامر هجرس من مواليد 6 نوفمبر عام 1972، وأكمل هذا العام 46 عاما، ظهر للمرة الأولى من خلال فيلم «بركان الغضب»، مع فيدرا، ثم ظهر مع الفنان عادل إمام في فيلم «التجربة الدنماركية»، وحالفه الحظ عام 2006 ليقدم دور البطولة مع يسرا في فيلم «ما تيجي نرقص».

من بين أعماله الدرامية: «باب الخلق، قضية معالي الوزيرة، شربات لوز، عايزة أتجوز، خاص جدا».