هنادي مهنا تكشف مواصفات فتى أحلامها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا، عن مواصفات الزوج المثالي الذي تحلم بالإرتباط به وذلك للمرة الأولى.

هنادي، قالت خلال لقائها في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “ما يلفت نظري في الرجل شخصيته، والوسامة أخر شيء أفكر فيه، وأحب أن يتمتع زوجي المستقبلي ببعض المواصفات ومنها أن يكون رجل شهم وكريم وطيب القلب وناجح وخفيف الظل ويكون شرقياً”.

وأضافت: “وأتمنى أن يكون زوجي طويل القامة لأنني لن اتخلى عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، وفي حال أن وجدت الرجل الذي تجتمع فيه كل هذه المواصفات وطلب منى أن أترك التمثيل سأوافق على الفور، ولكن يجب أن يكون يستحق تلك التضحية”.

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يذكر أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مع ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر، مصطفى درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي”.

كما شاركت أيضًا في مسلسل “زلزال”، من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، منى عبدالغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت في مسلسل “بركة” مع عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبو رية ورياض الخولي، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.