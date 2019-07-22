ريهام عبدالغفور تنشر أول صورة من حفل زفافها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، عن أول صورة من حفل زفافها على يوسف الشوبكي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها بالفستان الأبيض.

وكانت الفنانة ريهام عبدالغفور، قد تزوجت مرتين انجبت من زيجتها الأولى نجلها يوسف، ولكنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها أكثر من مرة، وبعدها تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه طفل، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها ريهام صور من حفل زفافها.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور، كان مسلسل “زي الشمس” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داود، ملك حسن، ياسين أمير، سوسن بدر، ليلى عز العرب، مريم الخشت، وعمر السعيد، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ريهام حققت نجاحا كبيرا من خلال دورها في العمل، حيث غيرت من جلدها تماما وقدمت دور زوجة خائنة.

وقد ترددت عدد من الأقاويل عن وجود خلافات بين ريهام وبين دينا الشربيني خلال العمل، ونفت ريهام ذلك وأكدت على قوة صداقتها بدينا الشربيني.